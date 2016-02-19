Металлолом является стратегическим сырьем, его покупка и переработка важное направление деятельности нашей компании. Мы сотрудничаем в сфере металлолома с крупнейшими металлообрабатывающими заводами страны. Предлагаем услуги по демонтажу металлоемких объектов любой сложности. Выполняем очистку территорий от металлического мусора, вынос металла из подвалов зданий, цехов предприятий в Москве и М.О.. Для вывоза металла наша компания имеет специализированный парк автотехники грузоподъемностью лома от 1 и до 40 тонн за рейс. Вывоз металлолома осуществляется сразу после поступления заявки.

Мы платим до 25 000 рублей за 1 тонну на наших металлоприемках. Прием и вывоз металлолома доступно и выгодно. Оплата сразу. Наша компания решает любые вопросы связанные с вывозом и утилизацией металлолома. Производим демонтаж металлоконструкций любой сложности.



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Какой лом мы принимаем

«Черный» и «Цветной» — далее эти виды делятся на категории металлолома. Черный металл разделяют на группы и категории в зависимости от толщины, габарита и состава стали. Наша компания покупает и демонтирует любой вид металла. Мы осуществляем прием черного металла на всех пунктах приема лома. Мы также принимаем лома кабеля, стружку, утилизируем оборудование, автомобили и спецтехнику.

Итак, если Вы решили обратиться к профессионалам своего дела, избавиться от ненужного устаревшего оборудования, станков, старых автомобилей, башенных и козловых кранов, отслуживших свой срок, или просто Вам необходимо избавиться от ненужного хлама, портящего вид и экологию территории, обращайтесь к нашим специалистам и мы купим лом металла и чермет всех видов. Производим металлоприем любого лома. Лом металла выкупаем сразу.

Цена на металлолом

Цены колеблются сезонными периодами – к зиме цены падают, в весенний период наблюдается резкий рост цен. По мере насыщения металлообрабатывающих заводов цены на сырье идут вниз. Также на уровень цен черного металла оказывают влияние биржевые котировки. Компания «МосВторЛом» оценивает рынок и не является посредником в Москве, мы работаем напрямую с заводами металлургической промышленности.

Покупаем и вывозим черный металлолом до 25 000 за 1 тонну.

Нашли цены лучше? Звоните, договоримся!

+7(916)562-80-36

Оплата происходит сразу после взвешивания наличным расчетом, либо в течении 3-х банковских дней при безналичной форме оплаты на Ваш выбор. Заключаем долгосрочные договора, предоставляем всю необходимую документацию.

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Наши преимущества

Мы осуществляем выкуп лома по всей территории Москвы и Московской области. Подача ломовоза не превышает 2-х часов. Выезд менеджера для оценки стоимости металла производится бесплатно. Имеем свои пункты приема металлолома на территории Москвы и Московской области. Большой штат опытных сотрудников быстро решают поставленные задачи, связанные с демонтажем и обслуживанием клиентов. Честные цена и электронные весы на пунктах приема и у выездных бригад. Свой автопарк техники для вывоза металлолома.

Пункты приема в Москве и МО

Пункты приема в Москве и МО Выгодные цены и быстрые выплаты

Выгодные цены и быстрые выплаты Деятельность лицензирована

Деятельность лицензирована Бесплатный вывоз и оценка стоимости